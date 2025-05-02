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    Гранат: Надо было дать Личке доработать последние туры

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    Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат назвал отставку Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых поспешной и необоснованной.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Личку надо было оставить доработать последние четыре тура. Медали еще теоретически Динамо может завоевать. Не думаю, что новый тренер, не зная сильных качеств футболистов и команды, что-то может исправить за четыре тура», — цитирует Граната сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»

    1 мая московский клуб объявил об увольнении Марцела Лички. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

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    После 26 туров команда занимает 5-е место в РПЛ с 47 очками, сохраняя шансы на попадание в тройку призёров.

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