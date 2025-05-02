Гранат: Надо было дать Личке доработать последние туры

Бывший футболистназвал отставкус поста главного тренера бело-голубых поспешной и необоснованной.

«Личку надо было оставить доработать последние четыре тура. Медали еще теоретически Динамо может завоевать. Не думаю, что новый тренер, не зная сильных качеств футболистов и команды, что-то может исправить за четыре тура», — цитирует Граната сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»

1 мая московский клуб объявил об увольнении Марцела Лички. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

Прогнозы и ставки на РПЛ

После 26 туров команда занимает 5-е место в РПЛ с 47 очками, сохраняя шансы на попадание в тройку призёров.