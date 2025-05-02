ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Рубин»27-й тур РПЛ. Игнатьев уверен в победе «Краснодара», Моссаковский ждет непредсказуемый матч в Грозном
    Все новости спорта

    Артета заявил, что «Ливерпуль» заслужил победу в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями по поводу досрочного чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ.

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Здорово, что их ничто не отвлекало. Игроки все время были доступны, а это очень хорошо.

    И этот клуб в последние 10-15 лет отличается стабильностью, борется за трофеи, выигрывает их, выиграл Лигу чемпионов. Он привык к этому.

    Никто не должен быть удивлен, у этой команды есть класс, и он появился потому, что она очень многое делала хорошо. Она заслужила чемпионство.

    Это заслуженная победа в таком стиле, который не оставил шансов остальным, и с этим следует поздравить.

    Это может стать частью мотивации для нас, но не главной. Меня больше мотивируют другие аспекты, но, конечно, больно видеть это», — приводит слова Артеты Metro.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» в минувшие выходные досрочно оформил чемпионский титул в АПЛ, победив «Тоттенхэм» со счетом 5:1.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто в Мадриде вспомнит о победах?
  • «Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры