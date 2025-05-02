Артета заявил, что «Ливерпуль» заслужил победу в АПЛ

Главный тренерподелился мыслями по поводу досрочного чемпионствав АПЛ.

«Здорово, что их ничто не отвлекало. Игроки все время были доступны, а это очень хорошо.

И этот клуб в последние 10-15 лет отличается стабильностью, борется за трофеи, выигрывает их, выиграл Лигу чемпионов. Он привык к этому.

Никто не должен быть удивлен, у этой команды есть класс, и он появился потому, что она очень многое делала хорошо. Она заслужила чемпионство.

Это заслуженная победа в таком стиле, который не оставил шансов остальным, и с этим следует поздравить.

Это может стать частью мотивации для нас, но не главной. Меня больше мотивируют другие аспекты, но, конечно, больно видеть это», — приводит слова Артеты Metro.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» в минувшие выходные досрочно оформил чемпионский титул в АПЛ, победив «Тоттенхэм» со счетом 5:1.