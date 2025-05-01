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    Тарханов о «Краснодаре»: У команды уже есть опыт борьбы, они не должны ошибиться

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    Известный российский тренер Александр Тарханов выразил уверенность, что «Краснодар» сможет довести сезон до чемпионства в Российской Премьер-лиге.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «У команды уже есть опыт борьбы, они не должны ошибиться, как в прошлом сезоне. Хотя впереди две очень сложные игры с ЦСКА и Динамо. Если быки не потеряют очки, станут чемпионами», — приводит слова Тарханова «Чемпионат»

    На данный момент после 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. В последнем туре команда одержала важную победу над «Динамо» Махачкала (3:2), сохранив лидерство.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    До конца сезона «Краснодару» предстоят ключевые матчи: 10 мая — на выезде против ЦСКА, а 24 мая — домашняя встреча с «Динамо» Москва

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