Тарханов о «Краснодаре»: У команды уже есть опыт борьбы, они не должны ошибиться

Александр Тарханов Фото: globallookpress.com
«У команды уже есть опыт борьбы, они не должны ошибиться, как в прошлом сезоне. Хотя впереди две очень сложные игры с ЦСКА и Динамо. Если быки не потеряют очки, станут чемпионами», — приводит слова Тарханова «Чемпионат»
На данный момент после 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. В последнем туре команда одержала важную победу над «Динамо» Махачкала (3:2), сохранив лидерство.
До конца сезона «Краснодару» предстоят ключевые матчи: 10 мая — на выезде против ЦСКА, а 24 мая — домашняя встреча с «Динамо» Москва