«Крылья Советов» на своем поле победили «Оренбург»

встречались св 26-м туре чемпионата России. Самарский клуб победил 2:0.

На 83-й минуте счет открыл Иван Сергеев. Затем на 87-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. Цыпченко забил в чемпионате России впервые с 21 мая 2023 года.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Оренбург 2:0 Голы: 1:0 Иван Сергеев (пенальти) (83'), 2:0 Дмитрий Цыпченко (87') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Фернандо Костанца, Николай Рассказов (Дмитрий Иванисеня, 89'), Кирилл Печенин, Александр Солдатенков, Иван Олейников, Сергей Бабкин (Galdames T., 89'), Антон Зиньковский, Иван Сергеев, Владислав Шитов (Дмитрий Цыпченко, 65') Оренбург: Богдан Москвичёв, Андрей Малых, Данила Прохин, Максим Сыщенко, Иван Башич, Дмитрий Рыбчинский (Алексей Барановский, 88'), Ярослав Михайлов, Максим Сидоров, Брайан Мансилья (Ацамаз Ревазов, 88'), Эмирджан Гюрлюк, Максим Савельев (Саид Сахархизан, 65')

«Крылья Советов» набрали 30 очков. Клуб поднялся на 9-ю строчку в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» (17) располагается на 15-м месте.