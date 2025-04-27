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    «Аталанта» поделила очки с «Лечче» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Лечче»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Лечче» (1:1) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

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    Гостям удалось открыть счет на 29-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Аталанты», игрок «Лечче» Йеспер Карлссон уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Хозяева смогли сравнять счет на 69-й минуте. Судья снова назначил пенальти, но уже в ворота «Лечче». У «Аталанты» одиннадцатиметровый удар реализовал Матео Ретеги.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Лечче 1:1
    Голы: 0:1 Йеспер Карлссон (пенальти) (29'), 1:1 Матео Ретеги (пенальти) (69') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Лазар Самарджич, 80'), Одилон Коссуну (Маттео Руджери, 59'), Исак Хин, Берат Джимсити, Рауль Белланова (Хуан Куадрадо, 46'), Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Шарль Де Кетеларе, 64'), Адемола Лукман, Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 80') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт, Мохамед Каба, Бальтазар Пьерре (Юльбер Рамадани, 85'), Лассана Кулибали, Киалонда Гаспар, Анте Ребич (Рареш Бурнете, 85'), Йеспер Карлссон (THorir Johann Helgason, 70'), Сантьяго Пьеротти (Данило Филипе Мело Вейга, 76') Предупреждения: Антонино Галло (49'), Давиде Дзаппакоста (78')

    После этого матча «Аталанта» занимает 3-е место в таблице Серии А с 65-ю баллами в копилке. «Лечче» располагается на 17-й позиции (27).

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