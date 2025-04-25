ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом
    Все новости спорта

    ПСЖ неожиданно проиграл «Ницце» в Париже

    ПСЖ — «Ницца»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ницца
    «Ницца» в гостях обыграла ПСЖ (3:1) в матче 31-го тура французской Лиги 1.

    ПСЖ — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПСЖ — «Ницца»

    У парижан единственный гол в этом матче забил Фабиан Руис на 41-й минуте.

    В составе «Ниццы» дублем отметился Морган Сансон, отличившись на 34-й и 46-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет Юссуф Ндайишимийе на 70-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Ницца 1:3
    Голы: 0:1 Морган Сансон (34'), 1:1 Фабиан Руис (41'), 1:2 Морган Сансон (46'), 1:3 Юссуф Ндайишимие (70') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Лукас Бералдо, 69'), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 60'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Сенни Меюлю, 78'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 60'), Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 69'), Хвича Кварацхелия Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Мохамед Абдельмонем, Морган Сансон (Батист Сантамария, 68'), Пабло Росарио, Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Гаэтан Лаборде (Эванн Гессан, 87'), Бадредин Буанани (Софьян Диоп, 75'), Али Абди (Том Луше, 86') Предупреждения: Али Абди (43'), Жоау Невеш (45 + 2'), Нуну Мендеш (68'), Уоррен Заир-Эмери (73')

    После этого матча «Ницца» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. ПСЖ — на 1-й позиции с 78-ю баллами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быкам» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Позволит ли ПСЖ подняться в зону ЛЧ «Ницце»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры