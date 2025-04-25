ПСЖ неожиданно проиграл «Ницце» в Париже

в гостях обыграла(3:1) в матче 31-го тура французской Лиги 1.

У парижан единственный гол в этом матче забил Фабиан Руис на 41-й минуте.

В составе «Ниццы» дублем отметился Морган Сансон, отличившись на 34-й и 46-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Юссуф Ндайишимийе на 70-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Ницца 1:3 Голы: 0:1 Морган Сансон (34'), 1:1 Фабиан Руис (41'), 1:2 Морган Сансон (46'), 1:3 Юссуф Ндайишимие (70') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Лукас Бералдо, 69'), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 60'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Сенни Меюлю, 78'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 60'), Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 69'), Хвича Кварацхелия Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс, Мельвен Бар, Мохамед Абдельмонем, Морган Сансон (Батист Сантамария, 68'), Пабло Росарио, Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Гаэтан Лаборде (Эванн Гессан, 87'), Бадредин Буанани (Софьян Диоп, 75'), Али Абди (Том Луше, 86') Предупреждения: Али Абди (43'), Жоау Невеш (45 + 2'), Нуну Мендеш (68'), Уоррен Заир-Эмери (73')

После этого матча «Ницца» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. ПСЖ — на 1-й позиции с 78-ю баллами.