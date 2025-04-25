Флик: Мы должны уважать рефери

Главный тренерзаступился за судью, которого раскритиковали на клубном телевидении

«Я не знаю, что сказать. Для меня это спорт. Это игра, футбол, ничего больше. Я не думаю, что это правильно. Болельщики хотят увидеть игру футболистов, а для этого нужны судьи. Не защищать арбитров — значит не придерживаться правил честной игры. Мы должны уважать рефери. Это то, что должны делать все: клубы, тренеры, футболисты», — сказал Флик на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании.

Ранее мадридский клуб выступил против назначения Бенгоэчеа на финальный матч Кубка Испании.

Матч между командами состоится 26 апреля в 23:00 по Москве.