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    Флик: Мы должны уважать рефери

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заступился за судью Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, которого раскритиковали на клубном телевидении «Реала».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Я не знаю, что сказать. Для меня это спорт. Это игра, футбол, ничего больше. Я не думаю, что это правильно. Болельщики хотят увидеть игру футболистов, а для этого нужны судьи. Не защищать арбитров — значит не придерживаться правил честной игры. Мы должны уважать рефери. Это то, что должны делать все: клубы, тренеры, футболисты», — сказал Флик на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании.

    Ранее мадридский клуб выступил против назначения Бенгоэчеа на финальный матч Кубка Испании.

    Матч между командами состоится 26 апреля в 23:00 по Москве.

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