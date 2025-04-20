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    Габриэл Мартинелли«Ипсвич» — «Арсенал». Онлайн
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    Шалимов: У нас к команде нет больших вопросов, потому что были и удары, и угловые

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    Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о матче против «Ростова» (0:2).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Нам нужно заслужить забить гол, где не нужно индивидуальное мастерство, а есть просто фарт. Следующую неделю нам нужно провести без ошибок в восстановлении, чтобы мы подошли к следующей игре в полной готовности.

    У нас к команде нет больших вопросов, потому что были и удары, и угловые. Руки мы не опускаем. Была хорошая игра, где‑то упрощенная, но это наша реальность, поэтому мы ребят поддержали, двигаемся дальше.

    "Ростов" поменял схему, мы готовились совсем к другому, то есть все корректировки делали уже в раздевалке.

    По сравнению с игрой с "Ахматом" уже лучше. Сегодня мы хотели забить и при счете 0:2, подбадривали ребят. Нам нужно забить гол и разблокировать эту дурацкую ситуацию. Мы верим дальше, спасались и не в таких ситуациях», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ.

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