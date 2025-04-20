Шалимов: У нас к команде нет больших вопросов, потому что были и удары, и угловые

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Нам нужно заслужить забить гол, где не нужно индивидуальное мастерство, а есть просто фарт. Следующую неделю нам нужно провести без ошибок в восстановлении, чтобы мы подошли к следующей игре в полной готовности.

У нас к команде нет больших вопросов, потому что были и удары, и угловые. Руки мы не опускаем. Была хорошая игра, где‑то упрощенная, но это наша реальность, поэтому мы ребят поддержали, двигаемся дальше.

"Ростов" поменял схему, мы готовились совсем к другому, то есть все корректировки делали уже в раздевалке.

По сравнению с игрой с "Ахматом" уже лучше. Сегодня мы хотели забить и при счете 0:2, подбадривали ребят. Нам нужно забить гол и разблокировать эту дурацкую ситуацию. Мы верим дальше, спасались и не в таких ситуациях», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ.