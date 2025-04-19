«Зенит» добыл серию хороших результатов. «Мешки» разгромили «Краснодар» 4:1 и добились победы над «Ростовом», что позволило им пройти в финал Кубка России. В случае победы над «Химками», хозяева наберут 53 очка и сократят разрыв с лидером до двух пунктов.
«Химки» проиграли махачкалинскому «Динамо» и «Крылья Советов». С «Зенитом», у которого на кону стоит борьба за титул, будет еще сложнее. В первом круге гостям удалось добыть ничью. Посмотрим, смогут ли «Химки» повторить результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru приготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры не дают почти никаких шансов «Химкам». Ставки принимаются с коэффициентами 1.12 и 20.0. За 9.00 можно поставить на ничью.
- ИИ спрогнозировал победу «Зенита» с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.
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