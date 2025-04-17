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    Президент РПЛ — о «Химках»: Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущей ситуации в «Химках».

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Руководство футбольного клуба "Химки" допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

    Завтра лично поеду на встречу с командой, будем искать вместе выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в активе.

    Ближайший матч в РПЛ химчане проведут 20 апреля против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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