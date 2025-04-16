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    Алхазов — о «Боруссии» Д: Так затаскать «Барселону» ещё не удавалось никому

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    Комментатор Okko Спорт Денис Алхазов поделился впечатлениями от игры дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:1).

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    Напомним, что по сумме 2-х встреч «сине-гранатовые» пробились в полуфинал турнира (4:0 и 1:3).

    «Барселона впервые проиграла в 2025 году. "Барселона" впервые проиграла Дортмунду, как и Флик впервые проиграл Дортмунду. Но в целом по сумме двух встреч больше остроты было у "Боруссии" из Дортмунда. Но как мало она реализовала. И сама себя поставила в ситуацию, когда нужно было четыре мяча героически отыгрывать. И к этой задаче "Боруссия" максимально приблизилась. Такой натиск был бы невозможен без домашнего стадиона, без звуковой волны, исходившей от знаменитой "жёлтой стены".

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    • В первые 20-30 минут ответного матча "Боруссия" просто смела "Барселону". "Барселона" в этом сезоне ещё ни разу не выглядела так растерянно. Да, у них были отрезки помутнений. Но так затаскать "Барселону" ещё не удавалось никому», — сказал Алхазов Чемпионату.

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