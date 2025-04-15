2-й таймАстон Вилла — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Астон Вилла — ПСЖАстон Вилла — ПСЖ. Онлайн
    Все новости спорта

    Станкович: Понравилось, с каким настроем вышли на матч

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак
    Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (3:0) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «Мне было довольно легко сделать выбор состава, ребята показали футбол, достойный "Спартака". Матч с "Динамо" стал для нас уроком, сегодня все было прекрасно. Жизнь дает нам несколько шансов реабилитироваться за неудачи, и выбор состава исходил из этого. Я уверен в ребятах, они провели первый тайм на высоком уровне.

    Понравилось, с каким настроем они вышли и добились результата, вышли в следующий раунд», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Помимо «Спартака», в следующий раунд Пути регионов также вышел «Локомотив».

    В последний раз «Спартак» побеждал в Кубке России в 2022-м году.

    Следующий матч «красно-белые» проведут 19 апреля в гостях против тольяттинского «Акрона».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ак Барс» докажет свое превосходство дома
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Трактор» нанесет минчанам третье поражение
  • «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чикаго — Майами
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры