Станкович: Понравилось, с каким настроем вышли на матч

Главный тренер московскогопрокомментировал победу своей команды над(3:0) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Мне было довольно легко сделать выбор состава, ребята показали футбол, достойный "Спартака". Матч с "Динамо" стал для нас уроком, сегодня все было прекрасно. Жизнь дает нам несколько шансов реабилитироваться за неудачи, и выбор состава исходил из этого. Я уверен в ребятах, они провели первый тайм на высоком уровне.

Понравилось, с каким настроем они вышли и добились результата, вышли в следующий раунд», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Помимо «Спартака», в следующий раунд Пути регионов также вышел «Локомотив».

В последний раз «Спартак» побеждал в Кубке России в 2022-м году.

Следующий матч «красно-белые» проведут 19 апреля в гостях против тольяттинского «Акрона».