Радченко: ЦСКА потихоньку включается в борьбу за медали, вплоть до золотых

Бывший российский футболиствысказался о перспективахв нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

«Почему ЦСКА не может бороться за золото в этом сезоне? В прошлом сезоне никто не ставил на "Динамо", но команда реально в последнем туре могла стать чемпионом. ЦСКА в весенней части сезона выиграл пять матчей подряд в РПЛ и играет стабильно.

Армейцы приятно удивляют, за ними очень интересно смотреть. Происходят интересные тренерские решения, которые приносят пользу. ЦСКА потихоньку включается в борьбу за медали, вплоть до золотых. Но концовка зависит от качества скамейки запасных», — сказал Радченко Чемпионату.

После 24-х туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.