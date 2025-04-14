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    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
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    Радченко: ЦСКА потихоньку включается в борьбу за медали, вплоть до золотых

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    Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне российской Премьер-лиге.

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Почему ЦСКА не может бороться за золото в этом сезоне? В прошлом сезоне никто не ставил на "Динамо", но команда реально в последнем туре могла стать чемпионом. ЦСКА в весенней части сезона выиграл пять матчей подряд в РПЛ и играет стабильно.

    Армейцы приятно удивляют, за ними очень интересно смотреть. Происходят интересные тренерские решения, которые приносят пользу. ЦСКА потихоньку включается в борьбу за медали, вплоть до золотых. Но концовка зависит от качества скамейки запасных», — сказал Радченко Чемпионату.

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    • После 24-х туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.

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