Пименов сравнил Овечкина и Роналду

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов»отметил, что форвард «Вашингтона»по своей физической форме сравним с легендарным португальским футболистом

До этого Овечкин забросил 896-ю шайбу. Криштиану Роналду на выходных забил 933-й гол в карьере.

«Я бы сказал о работоспособности и профессионализме Овечкина. Я его лично знаю и знаю, как он пашет на тренировках, готовится к предсезонке. Он работает месяц в Новогорске, потом переезжает в тренировочный лагерь и там становится совершенной машиной для того, чтобы забивать голы.

Поэтому здесь только сумасшедший труд, и ты должен тренироваться больше, чем другие. Посмотрите на Криштиану Роналду — ему 40 лет, он подписывает контракт еще на два года и забивает в каждой игре», — сказал Пименов ТАСС.