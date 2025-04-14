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    Пименов сравнил Овечкина и Роналду

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    Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов отметил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин по своей физической форме сравним с легендарным португальским футболистом Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    До этого Овечкин забросил 896-ю шайбу. Криштиану Роналду на выходных забил 933-й гол в карьере.

    «Я бы сказал о работоспособности и профессионализме Овечкина. Я его лично знаю и знаю, как он пашет на тренировках, готовится к предсезонке. Он работает месяц в Новогорске, потом переезжает в тренировочный лагерь и там становится совершенной машиной для того, чтобы забивать голы.

    Поэтому здесь только сумасшедший труд, и ты должен тренироваться больше, чем другие. Посмотрите на Криштиану Роналду — ему 40 лет, он подписывает контракт еще на два года и забивает в каждой игре», — сказал Пименов ТАСС.

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