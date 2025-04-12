«Эвертон» вырвал победу у «Ноттингема», «Саутгемптон» уступил «Астон Вилле» в АПЛ

Подошли к концу три матча 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» потерпел дома поражение от «Эвертон» со счетом 0:1, пропустив на последних минутах.

«Ириски» играли гораздо лучше, создали больше моментов, чаще подавали угловые и били по воротам, но увезти три очка смогли забив, только в компенсированное время после точного удара Абдулайе Дукуре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Эвертон 0:1 Гол: 0:1 Абдулайе Дукуре (90 + 4') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Алекс Морено, Николас Домингес (Райан Йейтс, 75'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Жота Силва (Энтони Эланга, 59'), Крис Вуд Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Абдулайе Дукуре, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 90'), Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе, Армандо Броя (Бету, 64'), Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 67'), Jake O'Brien Предупреждения: Абдулайе Дукуре (16'), Джеррэд Брэнтуэйт (39'), Идрисса Гана Гейе (87')

Календарь и таблица АПЛ

«Саутгемптон» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» — 0:3.

Голы забили Олли Уоткинс, Донелл Мален и еще один мяч в свои ворота забил Марко Асенсио.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Астон Вилла 0:2 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (73'), 0:2 Дониелл Мален (79'), 0:3 Джон МакГинн (90 + 4') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Кайл Уолкер-Питерс, Матеуш Фернандеш (Jay Robinson, 89'), Лесли Угочукву, Райан Мэннинг (Юкинари Сугавара, 82'), Камал Дин Сулемана (Уилл Смоллбон, 61'), Кэмерон Арчер (Росс Стюарт, 61'), Пол Онуачу (Тайлер Диблинг, 46') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ян Матсен, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Дониелл Мален, 66'), Марко Асенсио, Юри Тилеманс, Амаду Онана (Бубакар Камара, 89'), Мэтти Кэш (Andres Garcia, 85'), Маркус Рашфорд (Олли Уоткинс, 66'), Морган Роджерс (Джон МакГинн, 85') Предупреждения: Матеуш Фернандеш (38'), Ян Беднарек (68'), Джон МакГинн (87'), Тейлор Харвуд-Беллис (89')

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Брайтон» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 2:2.

Дублем в составе «чаек» отметился Жоау Педро, оба мяча он забил с пенальти.

За «Лестер» отличился Стефи Мавидиди и Калеб Околи.