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    «Барселона» минимально переиграла «Леганес»

    «Леганес» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Барселона» в матче 31-го тура Ла Лиги оказалась сильнее «Леганеса» — 1:0.

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    Рафинья

    В первом тайме команды не смогли отличиться голами.

    Во второй половине встречи каталонцы вышли вперед благодаря автоголу защитника хозяев Хорхе Саэнса на 48-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Хорхе Саэнс (автогол) (48') Леганес: Марко Дмитрович, Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Адриа Альтимира (Диего Гарсия, 75'), Хавьер Эрнандес, Хорхе Саэнс, Оскар Родригес (Иван Неу, 67'), Ренато Тапиа, Сейдуба Сиссе (Мунир Эль-Хаддади, 75'), Даниэль Раба, Yan Diomande (Хуан Крус, 59') Барселона: Войцех Щенсны, Эрик Гарсия (Пау Кубарси, 80'), Алекс Бальде (Жерар Мартин, 41'), Иньиго Мартинес, Рональд Араухо (Френки де Йонг, 46'), Жюль Кунде, Фермин Лопес (Гави, 67'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 67'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал, Педри Предупреждения: Адриа Альтимира (7'), Даниэль Раба (87'), Френки де Йонг (88')

    «Барселона» продолжает оставаться на 1-м месте и набирает 70 очков и отрывается от мадридского «Реала» на 7 очков, но у «сливочных» имеется матч в запасе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Леганес» продолжает оставаться в зоне вылета — у команды из пригорода Мадрида 28 очков и 19-е место в Ла Лиге.

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