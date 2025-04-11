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    «Милан» разгромил «Удинезе»

    «Удинезе» — «Милан»: счет матча 0:4, обзор голов

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    «Милан» в матче 32-го тура Серии А разгромил «Удинезе» со счетом 4:0.

    Рафаэль Леау
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    Рафаэль Леау

    «Милан» открыл счет в конце первого тайма — отличился Рафаэль Леау на 42-й минуте. Спустя три минуты, Кристиан Пулишич удвоил преимущество «россонери».

    Во второй половине встречи команда Сержиу Консейсау забили еще три мяча — отличились Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс на 74-й и 81-й минутах встречи соответственно.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Милан 0:4
    Голы: 0:1 Рафаэл Леау (42'), 0:2 Страхиня Павлович (45'), 0:3 Тео Эрнандес (74'), 0:4 Тейьяни Рейндерс (81') Удинезе: Мадука Окойе, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ, Яка Бийол, Санди Ловрич (Икер Браво, 65'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп (Мартин Пайеро, 76'), Ассан Камара (Rui Modesto, 65'), Артюр Атта, Лоренцо Лукка (Damian Pizarro, 83'), Thomas Kristensen (Симоне Пафунди, 76') Милан: Мик Меньян (Марко Спортьелло, 55'), Тео Эрнандес (Давиде Бартезаги, 83'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Филиппо Терраччано, 83'), Лука Йович (Тэмми Абрахам, 73'), Alejandro Jimenez (Риккардо Соттиль, 73') Предупреждения: Яка Бийол (74'), Филиппо Терраччано (89')

    «Россонери» осталось на 9-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. На счету «россонери» 51 балл, а у идущей на 4-м месте «Болоньи» 56 очков и игра в запасе.

    Календарь и таблица Серии А

    «Удинезе» не смог обогнать «Торино» и остается на 11-м месте с 40 баллами.

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