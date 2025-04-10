Луис Энрике: «ПСЖ» доминировал над «Астон Виллой» на протяжении всего матча

Наставник «ПСЖ»высказался о победе над «Астон Виллой» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (3:1).

«Мы были лучше и доминировали на протяжении всего матча. Футбол такой, какой он есть, "Астон Вилла" вышла вперед, но это был несправедливый результат. Мы продолжали давить и были исключительны в реализации всех трех голов.

Как я выбираю состав? Независимо от того, какие игроки вышли в стартовом составе, те, кто вышел, были важны. Команда излучает позитивную энергию. Мы стали специалистами по решению проблем. Так было и в матче с "Манчестер Сити", который сделал нас сильнее и придал нам уверенности.

Лучший способ сохранить наше лидерство — атаковать, атаковать и выиграть матч. Мы продолжим атаковать. Это лучший способ сохранить нашу квалификацию. Мои игроки знают это, потому что знают меня», — цитирует Энрике RMC Sport.