Анчелотти: Мы будем бороться за каждый титул до конца

Главный тренер мадридского «Реала»уверен, что его команда способна завоевать трофеи в текущем сезоне. Он подчеркнул, что если бы не верил в успех, то не остался бы на посту тренера.

«Мы здесь для того, чтобы бороться за каждый титул до самого конца. Мы должны бороться, должны попытаться. Иначе, я бы взял отпуск», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

«Реал» продолжает борьбу за три титула: Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании. В Лиге чемпионов «сливочные» встретятся с «Арсеналом» а в финале Кубка Испании — с «Барселоной».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ближайший матч команда Анчеллоти проведет 8 апреля против «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Эмирэйтс».