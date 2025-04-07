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    Анчелотти: Мы будем бороться за каждый титул до конца

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что его команда способна завоевать трофеи в текущем сезоне. Он подчеркнул, что если бы не верил в успех, то не остался бы на посту тренера.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы здесь для того, чтобы бороться за каждый титул до самого конца. Мы должны бороться, должны попытаться. Иначе, я бы взял отпуск», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

    «Реал» продолжает борьбу за три титула: Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании. В Лиге чемпионов «сливочные» встретятся с «Арсеналом» а в финале Кубка Испании — с «Барселоной».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ближайший матч команда Анчеллоти проведет 8 апреля против «Арсенала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Эмирэйтс».

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