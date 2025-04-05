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    «Жирона» проиграла «Алавесу»

    «Жирона» — «Алавес»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Жирона
    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Алавес» на выезде победил «Жирону» со счетом 1:0.

    «Алавес»
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    «Алавес»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал 25-летний нападающий Карлос Висенте.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Алавес 0:1
    Гол: 0:1 Карлос Висенте (61') Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Мигель Гутьеррес (Порту Кристиан, 80'), Ориоль Ромеу Видаль (Артур Мело, 68'), Янхель Эррера, Ясер Асприлья, Донни ван де Бек (Виктор Цыганков, 68'), Арно Данжума, Абель Руис (Кристиан Стуани, 68') Алавес: Антонио Сивера, Кевин Гарсиа, Мануэль Санчес, Мусса Диарра, Абдель Абкар, Хон Гуриди (Карлос Аленья, 73'), Антонио Бланко, Жоан Жордан (Андер Гевара, 73'), Карлос Мартин (Томас Конечни, 81'), Карлос Висенте, Santiago Mourino Предупреждения: Хон Гуриди (58'), Абдель Абкар (65'), Томас Конечни (83'), Антонио Сивера (87'), Антонио Бланко (89')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Алавес» смог набрать 30 очков и расположился на 17-м месте в турнирной таблице. У «Жироны» 34 балла и 13-я строчка.

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