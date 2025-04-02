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    Романцев: «Спартаку» надо помнить, как он побеждал «Зенит»

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    Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. Специалист не понимает, в чем «Зенит» и «Краснодар» на сегодняшний день превосходят красно-белых.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Объективно не вижу, в чем "Зенит" и "Краснодар" сегодня превосходят "Спартак". Да, у команды Семака больший чемпионский опыт. А клуб Галицкого растет и мужает. Это мощные, достойные противники. Но матчи с ними показали: у "Спартака" есть резервы, за счет которых он способен побеждать главных конкурентов. Видно, что с приходом Станковича команда вновь крепнет характером, благодаря чему учится вытаскивать игры в сложнейших ситуациях. И это может стать ее решающим козырем в борьбе за чемпионство. Но в ней непозволительно сорить очками во встречах с командами, которые у тебя за спиной.

    Хотя матч в Грозном я бы к таковым не отнес. "Спартак" вел игру, владел инициативой, создал несколько стопроцентных моментов. Но в этот раз фарт был не на его стороне. Такое в футболе случается. Иначе чем объяснить то, как после удара Барко со штрафного Мартинс не добил в пустой угол мяч, отбитый Шелией? Или как во втором тайме, находясь в идеальной позиции, Гарсия не переиграл голкипера "Ахмата"? Чуть позже, получив в штрафной идеальный пас от Барко, пальнул мимо ворот Маркиньос. А еще до перерыва хозяев после удара Гарсии головой спасла перекладина.

    Это воспринималось особенно болезненно на фоне того, что конкуренты "Спартака" наколотили "Факелу" и "Рубину" на пару девять голов. Так что в этом туре в реализации моментов мы им уступили. Но повода для похорон мечты о чемпионстве я не вижу. В футболе, как и в жизни, на смену черной полосе приходит белая. Надо только этого очень захотеть. Тем более что календарь у команд Семака и Мусаева не из легких. А в середине апреля им предстоит еще и очная встреча в Санкт-Петербурге. Так что все еще впереди. Просто теперь "Спартаку" надо выходить на каждый матч, оставляя в раздевалке все сомнения. И вспомнить, как они побеждали "Зенит" в Москве», — цитирует Романцева «СЭ».

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