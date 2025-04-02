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    Пятибратов: Думаю, что Шалимов сможет выправить ситуацию

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    Тренер Дмитрий Пятибратов, недавно покинувший воронежский «Факел», прокомментировал назначение новым наставником клуба Игоря Шалимова.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Хотел бы пожелать ему удачи, я буду переживать. Если он будет нуждаться в моих подсказках, то я с удовольствием приду на выручку. Я думаю, что он сможет выправить ситуацию. Всячески желаю ему всего хорошего на посту главного тренера. Спокойно ли мне за "Факел" с Шалимовым? Спокойно будет тогда, когда клуб сохранит прописку», — сказал Пятибратов «СЭ».

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    • Пятибратов покинул «Факел» после разгромного поражения в 22-м туре от «Краснодара» (0:4). Шалимов сегодня, 2 апреля, возглавил воронежский клуб. Ранее он тренировал «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».

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