Семин: «Факел» не выберется, мне жаль команду

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
Специалист покинул клуб по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).
«Жаль такую команду, как "Факел", за которую переживает столько болельщиков и которая, по всей видимости, не выберется. Но там свои проблемы. Нельзя же так часто менять хороших тренеров!
Наверное, нужно сменить руководителей, кто эти решения принимал. Вся проблема в них, а не в тренерах. Команду жалко, ведь у неё прекрасные болельщики и замечательный стадион. Но футбол ошибок не прощает», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».
После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и находится на 15-м месте в таблице РПЛ.
В 23-м туре «Факел» 5 апреля сразится с «Ахматом».