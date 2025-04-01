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    Семин: «Факел» не выберется, мне жаль команду

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу увольнения Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Специалист покинул клуб по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

    «Жаль такую команду, как "Факел", за которую переживает столько болельщиков и которая, по всей видимости, не выберется. Но там свои проблемы. Нельзя же так часто менять хороших тренеров!

    Наверное, нужно сменить руководителей, кто эти решения принимал. Вся проблема в них, а не в тренерах. Команду жалко, ведь у неё прекрасные болельщики и замечательный стадион. Но футбол ошибок не прощает», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

    После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и находится на 15-м месте в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 23-м туре «Факел» 5 апреля сразится с «Ахматом».

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