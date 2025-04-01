Семин: «Факел» не выберется, мне жаль команду

Экс-наставник «Локомотива»высказался по поводу увольнения Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела».

Специалист покинул клуб по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

«Жаль такую команду, как "Факел", за которую переживает столько болельщиков и которая, по всей видимости, не выберется. Но там свои проблемы. Нельзя же так часто менять хороших тренеров!

Наверное, нужно сменить руководителей, кто эти решения принимал. Вся проблема в них, а не в тренерах. Команду жалко, ведь у неё прекрасные болельщики и замечательный стадион. Но футбол ошибок не прощает», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и находится на 15-м месте в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В 23-м туре «Факел» 5 апреля сразится с «Ахматом».