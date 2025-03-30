«РБ Лейпциг» уволил Марко Розе

Немецкийотправил в отставку главного тренера

«Наш клуб "РБ Лейпциг" освободил главного тренера Марко Розе от соответствующих обязанностей в воскресенье. Решение вступает в силу немедленно. Его помощники Александр Циклер, Марко Курт, Франк Гейдек и Франк Эгиг также покидают свои должности. Клуб объявит в ближайшее время, кто будет тренировать команду до конца сезона», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

48-летний Розе возглавил «РБ Лейпциг» в сентябре 2022 года. С ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Германии.

Календарь и таблица Бундеслиги

В прошлом туре было поражение от «Боруссии» М (0:1). Сейчас «РБ Лейпциг» идет только на 6-й позиции в Бундеслиге с 42 очками.