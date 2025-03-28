Дзюба: Надеюсь, с Карпиным помирились навсегда

Форвард «Акрона»надеется, что он больше не будет конфликтовать с главным тренером сборной России

В марте Карпин вызвал Дзюбу в сборную России, дав футболисту возможность установить рекорд по голам за национальную команду (31 мяч).

«Надеюсь, с Карпиным помирились навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.

В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд», — заявил Дзюба Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.