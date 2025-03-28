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    Дзюба: Надеюсь, с Карпиным помирились навсегда

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    Форвард «Акрона» Артем Дзюба надеется, что он больше не будет конфликтовать с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В марте Карпин вызвал Дзюбу в сборную России, дав футболисту возможность установить рекорд по голам за национальную команду (31 мяч).

    «Надеюсь, с Карпиным помирились навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.

    В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд», — заявил Дзюба Sport24.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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