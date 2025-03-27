Антони — о переходе в «Бетис»: Я принял лучшее решение из всех возможных

Вингер испанского «Бетиса»уверен, что он принял правильное решение перейдя в севильский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«В Севилье многое напоминает мне о Бразилии. Солнце, еда, люди... Это очень важно для людей, приезжающих из нашей страны.

Я должен был найти себя и быть счастливым. Каждый день я думаю, что принял лучшее решение из возможных. В "Манчестер Юнайтед" я научился многим хорошим вещам, но также пережил там много плохого», — сказал бразильский полузащитник в интервью DAZN.

Календарь и таблица испанской Примеры

Антони стал футболистом «Бетиса» в январе. Всего он сыграл 7 матчей в Примере, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.