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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Осасуна». Онлайн
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    Антони — о переходе в «Бетис»: Я принял лучшее решение из всех возможных

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    Вингер испанского «Бетиса» Антони уверен, что он принял правильное решение перейдя в севильский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

    Антони
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    Антони

    «В Севилье многое напоминает мне о Бразилии. Солнце, еда, люди... Это очень важно для людей, приезжающих из нашей страны.

    Я должен был найти себя и быть счастливым. Каждый день я думаю, что принял лучшее решение из возможных. В "Манчестер Юнайтед" я научился многим хорошим вещам, но также пережил там много плохого», — сказал бразильский полузащитник в интервью DAZN.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Антони стал футболистом «Бетиса» в январе. Всего он сыграл 7 матчей в Примере, в которых забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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