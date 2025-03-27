Алонсо: Я сосредоточен на настоящем, никакого решения нет

Главный тренерответил на вопрос о своих планах на будущее.

«Мне нечего было решать во время этой паузы на сборные. Хороший перерыв, он был нам нужен.

Я уже говорил, что мы все — я и игроки — сосредоточены на настоящем. Мы не можем загадывать слишком далеко, идем от игры к игре.

Крайний срок? Нет. Мои мысли все те же. Мы на важном этапе сезона, поэтому не хотим спекулировать и думать о чем-либо, кроме футбола», — приводит слова Алонсо Bulinews.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что в настоящий момент «Байер» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда является действующим чемпионом Германии.