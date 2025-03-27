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    Алонсо: Я сосредоточен на настоящем, никакого решения нет

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о своих планах на будущее.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Мне нечего было решать во время этой паузы на сборные. Хороший перерыв, он был нам нужен.

    Я уже говорил, что мы все — я и игроки — сосредоточены на настоящем. Мы не можем загадывать слишком далеко, идем от игры к игре.

    Крайний срок? Нет. Мои мысли все те же. Мы на важном этапе сезона, поэтому не хотим спекулировать и думать о чем-либо, кроме футбола», — приводит слова Алонсо Bulinews.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Напомним, что в настоящий момент «Байер» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда является действующим чемпионом Германии.

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