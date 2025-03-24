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    Мамаев начал учиться на тренера

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    Экс-полузащитник сборной России, ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев объявил, что поступил на тренерские курсы и скоро сможет возглавить профессиональный клуб.

    Павел Мамаев
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    Павел Мамаев

    «Пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию "А + В". Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. Стажировка?

    Пока рано об этом говорить. Пока не знаю, когда у нас будет задание пройти стажировку. Было бы интересно попасть к любому тренеру РПЛ», — цитирует Мамаева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последним клубом в профессиональной карьере Мамаева были «Химки». Также он выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Всего в чемпионате России провел 307 матчей, забил 38 мячей и сделал 34 ассиста.

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