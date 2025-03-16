Брат Захаряна: По прогнозам — 3-4 недели на восстановление

Агентвысказался о травме полузащитника

«У Арсена рецидив, видимо, до конца не долечил — и вот снова. По прогнозам — 3-4 недели.

Нет ни слов, ни настроения что-то писать. Думаю в этом сезоне он еще сыграет. Но главное — качественно и хорошо залечить травму, чтобы не было рецидивов и прочей ерунды.

Всем хорошего выходного!» — написал Давид Захарян на своей странице в телеграме.

В этом сезоне 21-летний полузащитник вышел всего в 4 матчах, в которых забил один мяч и сделал один ассист. Последний раз Захарян играл против «Леганеса» (3:0) в чемпионате Испании, где отметился победным голом.