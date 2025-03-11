«Лацио» упустил шанс войти в зону Лиги Чемпионов: ничья с «Удинезе» подпортила планы

«Удинезе» наказал «Лацио» за медленный старт
«Лацио» подошел к матчу с возможностью выйти в зону Лиги чемпионов, но начал встречу недостаточно энергично.
Уже на первых минутах гости показали, что не собираются отсиживаться в обороне: Флориан Товен мощно пробил из-за пределов штрафной, и Иван Проведель с трудом справился с этим ударом. Однако это стало лишь предупреждением.
На 16-й минуте «Удинезе» организовал образцовую контратаку. Лоренцо Лукка получил мяч перед штрафной, решился на эффектный удар «ножницами», но вместо удара получилась передача. Товен оказался в нужном месте и без сопротивления отправил мяч в сетку — один из самых простых голов в его карьере.
Пропущенный мяч стал тревожным сигналом для «Лацио». Римляне добавили в активности, и вскоре Маттиа Дзакканьи имел отличный шанс сравнять счет. Он пробивал в дальний угол, но Мадука Окойе совершил впечатляющий сэйв, вытащив мяч с линии ворот.
Однако уже после розыгрыша углового хозяева восстановили равновесие: подача Густава Исаксена нашла голову Матиаса Весино, который скинул мяч на дальнюю штангу, где Алессио Романьоли в падении протолкнул его в сетку. Для капитана «Лацио» это был первый гол в Серии А с 2022 года.
Второй тайм: борьба за победу без результата
Во втором тайме «Лацио» действовал агрессивнее, и Марко Барони провел важную замену, выпустив Тиджани Нослина вместо Лума Чауну. Голландец сразу включился в игру, создавая проблемы защитникам «Удинезе».
Хозяева могли выйти вперед после прохода Дзакканьи, но Хассана Камара в последний момент подкатился и не дал итальянцу пробить из убойной позиции. «Лацио» активно использовал фланги: Исаксен и Гендузи зарабатывали угловые и создавали давление на оборону «Удинезе».
Гости, несмотря на высокую активность соперника, тоже имели шанс забрать три очка. Самый опасный момент возник после удара Джордана Земуры со штрафного — Проведель среагировал и перевел мяч на угловой.
В последние минуты римляне пошли вперед всеми силами, но «Удинезе» выстоял. В отличие от двух предыдущих матчей, когда «Лацио» забивал победные мячи на 98-й минуте, на этот раз финального штурма не хватило. И даже Педро, герой игры с «Миланом», не помог.
Что значит этот результат?
- «Лацио» — пятое место, 51 очко (на 1 меньше, чем у «Ювентуса»)
- «Удинезе» — 10-е место, 40 очков
Для «Лацио» это, конечно, потерянные два очка, особенно учитывая осечку «Ювентуса». Теперь борьба за топ-4 обостряется, и уже через три дня римляне снова выйдут на поле «Олимпико» в Лиге Европы, где попытаются удержать перевес над «Викторией Пльзень».
«Удинезе» продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей и уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон. Команда уверенно движется к своей лучшей кампании с 2013 года.