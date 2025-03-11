«Лацио» упустил шанс войти в зону Лиги Чемпионов: ничья с «Удинезе» подпортила планы

«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в матче 28‑го тура чемпионата Италии по футболу. В первом тайме Флориан Товен вывел «Удинезе» вперед, но Алессио Романьоли сравнял счет.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Удинезе 1:1 Голы: 0:1 Флорьян Товен (22'), 1:1 Алессио Романьоли (32') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Матиас Весино (Реда Белахьяне, 64'), Маттео Гюэндузи, Густав Исаксен (Патрисио Габбарон, 81'), Маттиа Цаканьи, Булайе Диа (Педро Родригес, 65'), Лум Чауна (Тейянни Нослин, 46') Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ (Rui Modesto, 89'), Умар Соле, Флорьян Товен (Кинан Дэвис, 81'), Ассан Камара (Джордан Земура, 65'), Юрген Эккеленкамп (Мартин Пайеро, 65'), Санди Ловрич (Артюр Атта, 65'), Йеспер Карлстрём, Яка Бийол, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Предупреждения: Ассан Камара (8'), Матиас Весино (52'), Санди Ловрич (60'), Мануэль Лаццари (62'), Мартин Пайеро (76'), Йеспер Карлстрём (90 + 1')

«Удинезе» наказал «Лацио» за медленный старт

«Лацио» подошел к матчу с возможностью выйти в зону Лиги чемпионов, но начал встречу недостаточно энергично.

Уже на первых минутах гости показали, что не собираются отсиживаться в обороне: Флориан Товен мощно пробил из-за пределов штрафной, и Иван Проведель с трудом справился с этим ударом. Однако это стало лишь предупреждением.

«Лацио» — «Удинезе» globallookpress.com

На 16-й минуте «Удинезе» организовал образцовую контратаку. Лоренцо Лукка получил мяч перед штрафной, решился на эффектный удар «ножницами», но вместо удара получилась передача. Товен оказался в нужном месте и без сопротивления отправил мяч в сетку — один из самых простых голов в его карьере.

Пропущенный мяч стал тревожным сигналом для «Лацио». Римляне добавили в активности, и вскоре Маттиа Дзакканьи имел отличный шанс сравнять счет. Он пробивал в дальний угол, но Мадука Окойе совершил впечатляющий сэйв, вытащив мяч с линии ворот.

«Лацио» — «Удинезе» globallookpress.com

Однако уже после розыгрыша углового хозяева восстановили равновесие: подача Густава Исаксена нашла голову Матиаса Весино, который скинул мяч на дальнюю штангу, где Алессио Романьоли в падении протолкнул его в сетку. Для капитана «Лацио» это был первый гол в Серии А с 2022 года.

Второй тайм: борьба за победу без результата

Во втором тайме «Лацио» действовал агрессивнее, и Марко Барони провел важную замену, выпустив Тиджани Нослина вместо Лума Чауну. Голландец сразу включился в игру, создавая проблемы защитникам «Удинезе».

«Лацио» — «Удинезе» globallookpress.com

Хозяева могли выйти вперед после прохода Дзакканьи, но Хассана Камара в последний момент подкатился и не дал итальянцу пробить из убойной позиции. «Лацио» активно использовал фланги: Исаксен и Гендузи зарабатывали угловые и создавали давление на оборону «Удинезе».

Гости, несмотря на высокую активность соперника, тоже имели шанс забрать три очка. Самый опасный момент возник после удара Джордана Земуры со штрафного — Проведель среагировал и перевел мяч на угловой.

«Лацио» — «Удинезе» globallookpress.com

В последние минуты римляне пошли вперед всеми силами, но «Удинезе» выстоял. В отличие от двух предыдущих матчей, когда «Лацио» забивал победные мячи на 98-й минуте, на этот раз финального штурма не хватило. И даже Педро, герой игры с «Миланом», не помог.

Что значит этот результат?

«Лацио» — пятое место, 51 очко (на 1 меньше, чем у «Ювентуса»)

«Удинезе» — 10-е место, 40 очков

Для «Лацио» это, конечно, потерянные два очка, особенно учитывая осечку «Ювентуса». Теперь борьба за топ-4 обостряется, и уже через три дня римляне снова выйдут на поле «Олимпико» в Лиге Европы, где попытаются удержать перевес над «Викторией Пльзень».

Календарь и таблица Серии А

«Удинезе» продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей и уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон. Команда уверенно движется к своей лучшей кампании с 2013 года.