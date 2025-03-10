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    Кечинов: Если «Спартак» проиграет «Зениту», будет тяжело бороться за золотые медали РПЛ

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    Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о поражении «Спартака» в матче с «Рубином» (1:2).

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Было понятно, что "Спартаку" будет очень тяжело в Казани. Первый тайм показал, что "Рубин" хотел продемонстрировать хороший футбол с первых минут. Ошибка Денисова привела к забитому мячу, после чего "Рубин" ещё больше окрылился и начал ещё атаковать. Второй тайм "Спартак" провёл гораздо лучше первого. Красно-белые стали чаще атаковать и показывать тот футбол, который мы привыкли видеть в последнее время.

    Если в следующем матче "Спартак" проиграет "Зениту", будет очень тяжело бороться за золотые медали. Поэтому на данном этапе это будет главным матчем сезона», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

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    • После этого матча «Рубин» располагается на 8-й позиции с 29-ю очками в активе. «Спартак» — на 3-й строчке (40).

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