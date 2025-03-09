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    Алонсо: Мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу поражения от «Вердера» (0:2).

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Матч сложился для нас не лучшим образом. Мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное. Такова ситуация на данный момент.

    Возможно, семь изменений в составе — это слишком, но мы должны побыстрее забыть сегодняшний матч и с завтрашнего дня начинать фокусироваться на вторнике на ответном матче с Мюнхеном. И мы должны вновь поверить в себя. Без веры нет шансов, а мы хотим, чтобы они были», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

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    В активе «Байера» осталось 53 очка и второе место в турнирной таблице. У «Вердера» теперь 33 очка и 12-е место.

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