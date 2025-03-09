Алонсо: Мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное

Главный тренердал комментарий по поводу поражения от(0:2).

«Матч сложился для нас не лучшим образом. Мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное. Такова ситуация на данный момент.

Возможно, семь изменений в составе — это слишком, но мы должны побыстрее забыть сегодняшний матч и с завтрашнего дня начинать фокусироваться на вторнике на ответном матче с Мюнхеном. И мы должны вновь поверить в себя. Без веры нет шансов, а мы хотим, чтобы они были», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

В активе «Байера» осталось 53 очка и второе место в турнирной таблице. У «Вердера» теперь 33 очка и 12-е место.