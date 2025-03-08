«Оренбург» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 8 марта, пройдет матч 20-го тура РПЛ, в котором встретятся

Команды рассудит арбитр Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Встреча начнется в 12:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Татаев, Прохин, Хотулёв, Караташ, Рыбчинский, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.

Прогноз на матч «Оренбурга» и «Ростова» доступен по ссылке.

После 19 сыгранных матчей «Оренбург» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» (27) располагается на 7-й позиции.