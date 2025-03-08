«Оренбург» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Встреча начнется в 12:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Сысуев, Малых, Татаев, Прохин, Хотулёв, Караташ, Рыбчинский, Башич, Марин, Мансилья, Гюрлюк.
«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.
Прогноз на матч «Оренбурга» и «Ростова» доступен по ссылке.
После 19 сыгранных матчей «Оренбург» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, набрав восемь очков.
«Ростов» (27) располагается на 7-й позиции.