Булыкин: Приобретение Касереса добавит Личке вариативности

Известный в прошлом нападающий сборной России и многих клубовпрокомментировал покупку московским «Динамо» правого защитника

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Хуан Касерес Фото: fcdynamo.ru

«К центру обороны "Динамо", конечно, есть вопросы, но у "бело‑голубых" есть универсальные футболисты, которые могут играть сразу на нескольких позициях. Есть здоровая конкуренция, которая помогает всем прогрессировать.

Все это, конечно, берется во внимание. Чем больше разных и хороших футболистов у тренера, тем ему легче добиваться высоких результатов. Поэтому нет ничего страшного в том, что на позиции есть два‑три человека. Это даже хорошо. Трансфер Касереса добавит Личке вариативности, — рассказал Булыкин "Советскому спорту".

В середине февраля бело-голубые объявили о трансфере уругвайца Касереса из аргентинского "Лануса" и заключении с ним контракта до конца 2029 года.