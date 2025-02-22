«Алавес» — «Эспаньол»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 25-го тура испанского чемпионатана выезде вырвал победу усо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Фернандо Калеро на 86-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Эспаньол 0:0 Гол: 0:1 Фернандо Калеро (86') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья (Мануэль Санчес, 83'), Абдель Абкар, Мусса Диарра, Кевин Гарсиа, Антонио Бланко (Андер Гевара, 83'), Жоан Жордан, Карлос Аленья, Карлос Висенте (Pau Cabanes, 46'), Тони Мартинес (Асьер Вильялибре, 62'), Santiago Mourino Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали, Роберто Фернандес, Алекс Краль, Урко Гонсалес, Поль Лосано (Пере Милья, 57'), Хавьер Пуадо (Фернандо Калеро, 67'), Jofre Carreras (Альваро Техеро, 67') Предупреждения: Факундо Теналья (7'), Поль Лосано (17'), Антонио Бланко (65'), Омар Эль-Хилали (84')

Календарь и таблица испанской Примеры

В активе «Эспаньола» стало 27 очков и 15-е место в турнирной таблице. У «Алавеса» осталось 22 балла и 19-я строчка.