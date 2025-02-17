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    Мотта: «Ювентус» заслужил победу

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    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал победу нал «Интером» (1:0) в матче Серии А.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Все победы важны, сегодня была особая атмосфера на стадионе. Мы отлично провели второй тайм и заслужили победу.

    Теперь болельщики должны насладиться победой, а с завтрашнего дня мы будем готовиться к игре с ПСВ, чтобы достичь своей цели.

    В первом тайме мы слишком уважали "Интер" и слишком много страдали от этого. Во втором тайме мы хорошо сыграли.

    Что сказал команде в перерыве? Самые обычные вещи. В команде парни, у которых есть огромное желание чего-то добиться. Дома мы часто страдаем больше — это то, что нужно улучшить.

    Команда повысила свой уровень, чтобы конкурировать с "Интером". В таких играх нужно быть в лучшей форме в течение 95 минут. Мы заслужили победу», — приводит слова Мотты TuttoMercatoWeb.

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