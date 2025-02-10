Конте высказался о борьбе «Наполи» за чемпионство

Наставник «Наполи»высказался о борьбе за золото в чемпионате Италии. Ранее клуб сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

«Нам нужно смотреть только на свой прогресс. Это была упущенная возможность обеспечить себе место в Европе, но даже в этом случае ничья с "Удинезе" — это не повод для смущения.

Мы не должны путать реальность с тем, что мы делаем сейчас, что действительно необыкновенно. Поверьте мне, это необыкновенно. Сегодня ребята ушли с поля истощёнными, они отдали все силы, чтобы одержать победу. Это была наша девятая игра без поражений, так что поверьте мне от всего сердца, когда я говорю, что это невероятно», — приводит слова Конте Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» лидирует в таблице Серии А. Клуб записал в актив 55 очка в 24-х встречах.