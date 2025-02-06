«Ливерпуль» подходит к матчу после победы 2:0 на «Борнмутом» в АПЛ. «Тоттенхэм» с тем же счетом обыграл «Брентфорд». Это была его вторая сухая победа подряд.
Если говорить об очных встречах, то за 5 матчей 3 победы в активе «мерсисайдцев», 2 победы на счету «шпор». На «Энфилде» «Тоттенхэм» не выигрывает с 2011 года.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на поединок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль». Ставки на победу команд принимаются с коэффициентами 1.24 и 10.0. На проход команд в финал можно поставить с коэффициентами 1.35 и 3.40 соответственно.
- Искусственный интеллект считает, что команды не откроют счет и матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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