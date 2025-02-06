«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проведут второй матч в полуфинале Кубка английской лиги. Команды встретятся 6 февраля на «Энфилд Роуд» в 23:00 мск. Первая игра завершилась минимальной победой «шпор» со счетом 1:0.

«Ливерпуль» подходит к матчу после победы 2:0 на «Борнмутом» в АПЛ. «Тоттенхэм» с тем же счетом обыграл «Брентфорд». Это была его вторая сухая победа подряд.

Если говорить об очных встречах, то за 5 матчей 3 победы в активе «мерсисайдцев», 2 победы на счету «шпор». На «Энфилде» «Тоттенхэм» не выигрывает с 2011 года.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на поединок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.02. Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль». Ставки на победу команд принимаются с коэффициентами 1.24 и 10.0. На проход команд в финал можно поставить с коэффициентами 1.35 и 3.40 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что команды не откроют счет и матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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