Флик одним словом охарактеризовал Ямаля

Наставник «Барселоны»отреагировал на то, что форвардасравнивают с

«Я не фанат таких сравнений. Ламин — гений. То, что он делал в некоторых ситуациях в этом матче — невероятно. Я очень рад, что он играет за "Барселону". Это замечательно.

Ламин отлично играет для 17 лет, он качественно проводит каждый матч. А с такими соперниками не так-то просто играть. Они сильные, хорошо обороняются, пытаются атаковать его, агрессивны, но он справляется, и мне это по нраву», — цитирует Флика ESPN.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Ямаль провел 29 матчей во всех турнирах. У форварда 10 забитых мячей и 15 ассистов.