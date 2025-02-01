«Унион» — «Лейпциг»: счет матча 0:0, обзор

поделили очки (0:0) в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.

За весь матч хозяева нанесли 5 ударов в створ ворот и получили 3 желтых карточки. «Лейпциг» дважды угрожал воротам соперника и подал 5 угловых.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — РБ Лейпциг 0:0 Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 71'), Данило Дуки, Диогу Лейте, Ласло Бенеш, Рани Хедира, Яник Хаберер (Лука Тусар, 78'), Тим Скарке (Чон У Ён, 71'), Роберт Сков (Jerome Roussillon, 84'), Иван Пртаин (Теозон-Жордан Сибачо, 71'), Бенедикт Холлербах РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Эль-Шадай Битшиабу (Амаду Айдара, 46'), Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Николас Зайвальд (Кастелло Люкеба, 72'), Давид Раум, Ксави Симонс, Кристоф Баумгартнер (Юссуф Поульсен, 78'), Боте Баку (Кевин Кампль, 72'), Беньямин Шешко, Луа Опенда (Антонио Нуса, 46') Предупреждения: Йосип Юранович (32'), Диогу Лейте (49'), Кристоф Баумгартнер (64'), Юссуф Поульсен (78'), Ласло Бенеш (90 + 5')

После этого матча «Унион» занимает 14-е место в таблице с 21-м очком в активе. «Лейпциг» — на 4-й позиции (33).