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    «Райо Вальекано» обыграл «Леганес» в матче Примеры

    «Леганес» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Райо Вальекано» одержал победу над «Леганесом» (1:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.

    Пате Сисс — автор единственного гола в ворота «Леганеса»
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    Пате Сисс — автор единственного гола в ворота «Леганеса»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Пате Сисс на 78-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Райо Вальекано 0:1
    Гол: 0:1 Пате Сисс (78') Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира (Дарко Брашанац, 62'), Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Матия Настасич, Хуан Крус, Даниэль Раба, Иван Неу, Сейдуба Сиссе (Ренато Тапиа, 23'), Оскар Родригес (Мигель Де ла Фуэнте, 81'), Мунир Эль-Хаддади (Хорхе Саэнс, 46') Райо Вальекано: Пеп Чаварриа, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Андрей Рациу (Иван Балью, 86'), Ранди Нтекья (Серхио Камельо, 57'), Альваро Гарсия (Оскар Валентин, 86'), Унаи Лопес (Серхио Гвардиола, 76'), Пате Сисс, Иси Паласон, Хорхе де Фрутос (Адриан Эмбарба, 76'), Augusto Batalla Предупреждения: Даниэль Раба (34'), Ранди Нтекья (54'), Андрей Рациу (55'), Иван Неу (63'), Унаи Лопес (75'), Адриан Эмбарба (89') Удаление: Серхио Гонсалес (45 + 2')

    После этого матча «Райо Вальекано» располагается на 6-й позиции в Примере с 32 очками в копилке. «Леганес» — на 16-й позиции (23).

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