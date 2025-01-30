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    Кьеза: Хочу быть здесь, хочу играть за «Ливерпуль», хочу бросать себе вызов

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    Форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о матче Лиги чемпионов против ПСВ, в котором его команда уступила со счетом 2:3.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    Напомним, что нападающий в этой игре смог провести на поле все 90 минут.

    «Я должен поблагодарить тренера и штаб за то, что они дали мне возможность провести на поле весь матч. Это здорово. Мне было это необходимо.

    Я хотел проявить себя с тех пор, как перешёл в "Ливерпуль", но не мог этого сделать по многим причинам. Сейчас я провёл весь матч, всё отлично. Поэтому ещё раз благодарю тренера.

    Тем не менее есть к чему стремиться, есть куда расти, становиться лучше и лучше, показывать лучший результат. У нас отличная команда. Я хочу быть здесь, хочу играть за "Ливерпуль", хочу бросать себе вызов», — приводит слова Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».

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