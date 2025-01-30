Кьеза: Хочу быть здесь, хочу играть за «Ливерпуль», хочу бросать себе вызов

Форвардвысказался о матче Лиги чемпионов против, в котором его команда уступила со счетом 2:3.

Напомним, что нападающий в этой игре смог провести на поле все 90 минут.

«Я должен поблагодарить тренера и штаб за то, что они дали мне возможность провести на поле весь матч. Это здорово. Мне было это необходимо.

Я хотел проявить себя с тех пор, как перешёл в "Ливерпуль", но не мог этого сделать по многим причинам. Сейчас я провёл весь матч, всё отлично. Поэтому ещё раз благодарю тренера.

Тем не менее есть к чему стремиться, есть куда расти, становиться лучше и лучше, показывать лучший результат. У нас отличная команда. Я хочу быть здесь, хочу играть за "Ливерпуль", хочу бросать себе вызов», — приводит слова Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».