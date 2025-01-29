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    Артига: Наша цель — сохранить место в РПЛ, а потом думать о будущем

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос о задаче команды на текущий сезон РПЛ.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Считаю, что у нас хороший состав. Наша цель — сохранить место в РПЛ, а потом думать о будущем. У нас есть хороший стадион. Нам нужно, чтобы больше болельщиков приходило на стадион. Если вдруг случится допуск российских команд до участия в еврокубках, то "Химки" должны бороться за эти места. 12‑е место — нормально. Конечно, у всех есть амбиции. Но то, что сейчас происходит в "Химках", все знают, что происходит, для нас самое важное — сохранить прописку», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Химки» идут на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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