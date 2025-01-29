Артига: Наша цель — сохранить место в РПЛ, а потом думать о будущем

Главный тренерответил на вопрос о задаче команды на текущий сезон РПЛ.

«Считаю, что у нас хороший состав. Наша цель — сохранить место в РПЛ, а потом думать о будущем. У нас есть хороший стадион. Нам нужно, чтобы больше болельщиков приходило на стадион. Если вдруг случится допуск российских команд до участия в еврокубках, то "Химки" должны бороться за эти места. 12‑е место — нормально. Конечно, у всех есть амбиции. Но то, что сейчас происходит в "Химках", все знают, что происходит, для нас самое важное — сохранить прописку», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Химки» идут на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.