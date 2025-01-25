ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
    Все новости спорта

    Руди Гарсия обозначил, кого хочет вернуть в сборную Бельгии

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Бельгии
    Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия дал понять, кого он хочет вернуть в национальную команду. Речь идет о Кевине де Брейне, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа.

    Тибо Куртуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тибо Куртуа

    «Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы пообщаться с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной.

    Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным. Они уже многое пережили, поэтому с ними важно говорить и консультироваться.

    Для баланса этой сборной, в которой много талантов, важно, чтобы к ней приобщились и известные игроки», — приводит слова тренера Reuters.

    Ранее сборную Бельгии возглавлял Доменико Тедеско.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
  • «Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Лидер Западной конференции вернется на путь победителей
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры