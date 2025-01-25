Руди Гарсия обозначил, кого хочет вернуть в сборную Бельгии

Наставник сборной Бельгиидал понять, кого он хочет вернуть в национальную команду. Речь идет о

«Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы пообщаться с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной.

Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным. Они уже многое пережили, поэтому с ними важно говорить и консультироваться.

Для баланса этой сборной, в которой много талантов, важно, чтобы к ней приобщились и известные игроки», — приводит слова тренера Reuters.

Ранее сборную Бельгии возглавлял Доменико Тедеско.