В «Барселоне» прокомментировали слухи о возможном возвращении Неймара

Спортивный директор «Барселоны»высказался о том, может ли форвард «Аль-Хиляля»вернуться в каталонскую команду.

«Разговоры о возвращении Неймара в "Барселону" всегда были надуманными. Мы знаем, что с момента переезда в Саудовскую Аравию он очень дорогой игрок. Неймар — один из сильнейших футболистов в мире, когда находится в форме. Ему были бы рады в любом клубе.

Ничего нельзя исключать, но, думаю, сейчас он вернётся в Бразилию. Самое главное — ему нужно снова играть в футбол. Это принесёт радость и ему, и другим. Я не знаю, какие у него планы, но важнее всего, чтобы он был счастлив», — приводит слова Деку Barca Universal.

В текущем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. До переезда в Саудовскую Аравию бразилец играл за «ПСЖ».