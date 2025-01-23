«Реал» стал самым доходным клубом по итогам прошлого сезона

По результатам исследования международной консалтинговой компании Deloitte, самую большую прибыль по итогам сезона‑2023/24 среди всех футбольных клубов получил мадридский

Его доход составил 1,045 миллиарда евро. Вторым в этом списке оказался английский «Манчестер Сити» (837,8 млн евро), а третье место у французского «ПСЖ» (805,9 млн).

В десятку по прибыли также вошли английский «Манчестер Юнайтед» (770,6 млн), немецкая «Бавария» (765,4 млн), испанская «Барселона» (760,3 млн), английские «Арсенал» (716,5 млн), «Ливерпуль» (714,7 млн), «Тоттенхэм» (615 млн) и «Челси» (545,5 млн).

Всего же общий доход команд, которые оказались в рейтинге, выросли на 6% и составили 11,2 млрд евро.