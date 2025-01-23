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    Гранат: Очень грустно, что с чемпионского сезона в «Спартаке» остался только Зобнин

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    Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о чемпионском составе «красно-белых», из которого в клубе остался только полузащитник Роман Зобнин.

    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»
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    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»

    «Очень грустно, что с чемпионского сезона в "Спартаке" остался только Зобнин. У красно-белых была не такая взрослая команда, когда они выигрывали чемпионат России. А за такой короткий промежуток времени в "Спартаке" остался только один чемпион.

    К сожалению, для команды это произошло слишком скоротечно», — сказал Гранат Чемпионату.

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    • Напомним, что «Спартак» стал чемпионом России в 2017-м году. Зобнин пополнил состав «красно-белых» в 2016-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «столичных» 10 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.

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