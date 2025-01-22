ПСЖ — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кан Ин, Дуэ, Баркола.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Нуньес, Бернарду, Фоден, Савио, Де Брейне, Холанн.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 6-и туров в общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ занимает 26-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 24-й позиции (8 баллов).