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    Холанн и Де Брейне — в стартовом составе «Ман Сити» на матч против ПСЖ

    ПСЖ — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

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    ПСЖ и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»

    ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кан Ин, Дуэ, Баркола.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Нуньес, Бернарду, Фоден, Савио, Де Брейне, Холанн.

    Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 22-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 6-и туров в общем этапе Лиги чемпионов ПСЖ занимает 26-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 24-й позиции (8 баллов).

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