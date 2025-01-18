Ван Дейк: Это было тяжело. В гостях у «Брентфорда» играть сложновато

Защитниквысказался о победе в матче против(2:0).

«Это было тяжело работа. В гостях у "Брентфорда" играть сложновато. Они прессингуют высоко, но затем переходят на низкий блок, у них есть качество. Мы хорошо справились. Мы продолжали работать, продолжали стараться. В конце концов, Дарвин сделал разницу, забив два гола.

Дарвин привносит много энергии с самого первого дня. Нападающего судят по голам, но забивать сложно. Он много работает и учится. Сегодня он внес огромный вклад в заслуженную победу», — цитирует ван Дейка BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 11-й позиции (28).