«Милан» ведет переговоры с полузащитником «Боруссии»

Джованни Рейна Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Патрика Бергера, в переходе американского футболиста заинтересован «Милан».
Ранее на этой неделе представители Рейны провели предварительные переговоры с руководством итальянского клуба.
В текущем сезоне Рейна провел за «Боруссию» десять матчей и забил два гола.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего Рейны в 12 миллионов евро.
Напомним, сообщалось, что «Боруссия» может подписать украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.