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    «Милан» ведет переговоры с полузащитником «Боруссии»

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    Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Джованни Рейна
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    Джованни Рейна

    По информации журналиста Патрика Бергера, в переходе американского футболиста заинтересован «Милан».

    Ранее на этой неделе представители Рейны провели предварительные переговоры с руководством итальянского клуба.

    В текущем сезоне Рейна провел за «Боруссию» десять матчей и забил два гола.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего Рейны в 12 миллионов евро.

    Напомним, сообщалось, что «Боруссия» может подписать украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

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